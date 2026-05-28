【コミックライドAdv（アドバンス）】 5月28日 発売 第1話を試し読み 【拡大画像へ】 マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド」、「コミックライドAdv（アドバンス）」で連載中のライドコミックス最新刊4作品を5月28日に発売した。 「エルフ先生と呼ばないで！ 1」 漫画：森みさき／原作：榊一郎 定価：792円 □商品ページ □店舗特典 【あらすじ】 『新