【「宇宙兄弟」46巻】 7月22日 発売予定 講談社は、7月22日発売予定の「宇宙兄弟」46巻の表紙を公開した。 本作はマンガ雑誌「モーニング」にて連載中の小山宙哉氏によるマンガ。幼少時代、宇宙飛行士になると約束を交わした兄・六太と弟・日々人を主人公とした作品で、最終46巻では2人が揃って地球に帰れるのかが描かれる。 なお、本作の最終話が掲載される「モーニング」