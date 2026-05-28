5月28日（現地時間27日）、NBAコミッショナーのアダム・シルバーは、ESPNの「The Pat McAfee Show」に出演し、将来的に審判団のオフィシャルレビューにAIシステムの導入を検討していることを明かした。 ことの発端は5月27日（現地時間26日）、ウェスタン・カンファレンス決勝第5戦の第3クォーター終盤での出来事にさかのぼる。サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバン