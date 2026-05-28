5月28日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグの各クラブが、2026－27シーズンへ向けて選手やコーチの契約情報を発表した。 横浜ビー・コルセアーズと複数年契約を結んでいた松崎裕樹は、双方合意の上で契約解除し、レバンガ北海道へ移籍。また、仙台89ERSの荒谷裕秀と井上宗一郎は、今シーズン限りで退団し、新天地へと活躍の場を移すことが決まった。両選手と