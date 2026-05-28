3か月半にわたり、怪我で離脱していたキャプテンが日本代表に合流した。MF遠藤航(リバプール)は国内合宿で全体練習にフル参加。「問題ないですね。基本的にちゃんとリハビリは向こうでやっていたし、ここで合流するためにやってきたのもある。(プレミアリーグ)最終節の前も、チーム全体の練習はずっとやっていたので。それは大丈夫」と、完全復活をアピールした。遠藤は合流初日から全体練習に参加。フィールド7対7のミニゲー