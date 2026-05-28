日本代表DF長友佑都(FC東京)が28日の練習後、報道陣の取材に応じ、前日27日に発表された北中米W杯の選手背番号について「5大会連続で5番をつけられるのは非常に嬉しい」と喜びを口にした。長友は2010年の南アフリカ大会でW杯初出場を飾り、14年のブラジル大会、18年のロシア大会、22年のカタール大会でも主力として活躍。ここまで全15試合に先発出場している。39歳で迎える北中米W杯メンバーにも食い込み、アジア人史上初の5大