KADOKAWAが運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」にて、＜TVアニメ『NO.6』オンラインくじ＞が6月2日17時より販売される。 【写真】『NO.6』オンラインくじラインナップを見る 本くじは、TVアニメ『NO.6』のキャラクター原案・コンセプトデザインを手掛けたtoi8による新規描き下ろしイラストを使用したもの。キャラファイングラフやアクリルパネル、アクリルスタンドフィギュア、缶バッジなど、描き下ろ