9割を超える大幅減となりました。情勢悪化でトヨタの中東向け輸出に大きな打撃です。 【写真を見る】トヨタ自動車 4月の中東向け輸出は9割減 ホルムズ海峡“封鎖”で物流停滞 トヨタ自動車によりますと、4月の中東での販売台数は3万1360台で前の年の同じ月に比べ、33.7%減少しました。 4月の世界販売台数 前年比3%減 中東への輸出台数は91.7%減り、2418台で、前の年の台数を下回るのは2か月連続です。減少率は3月の46.4%より拡