イングランド代表は北中米ワールドカップでドローンによるトレーニングの偵察を防ぐため、撃墜するための銃や「ハンターキャッチャー」と称される捕獲用ドローンなどで万全の警備体制を敷くようだ。『ザ・タイムズ』や『ザ・サン』が伝えている。イングランドはスウォープ・サッカー・ビレッジ(カンザスシティ)をベースキャンプ地にすると決定している。英サッカー界ではサウサンプトンのスタッフがプレミアリーグ昇格プレーオ