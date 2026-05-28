南アフリカサッカー協会(SAFA)は27日、北中米ワールドカップに臨む南アフリカ代表メンバーを発表した。南アフリカは開催国として戦った2010年大会以来、4大会ぶり4回目の出場。アフリカ予選ではナイジェリアとベナンの三つ巴となったグループで上位3チームが勝ち点1差にひしめくなか、首位でW杯ストレートインを果たした。26人のメンバーには、アフリカネーションズカップで4戦2発のFWライル・フォスター(バーンリー)らが選