津波のリスクは通学中にも。三重県熊野市で、高校生が列車からの避難訓練を行いました。 【写真を見る】地震で列車が緊急停止したら… 南海トラフ巨大地震で最大18ｍの津波想定 JR東海と高校生が避難訓練 三重･熊野市 （参加生徒）「電車に乗っているときを想定した避難訓練は初めてだったので、少し緊張したが、正しい対処を学べて貴重な体験だった」 南海トラフ巨大地震… 最大18メートルの津波想定 国の試算では、熊