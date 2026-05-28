AC長野パルセイロは28日、FW加納大(23)が福井ユナイテッドFC(北信越1部)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年12月31日まで。期間中に長野と対戦する公式戦には出場できない。加納は静岡学園高2年時に全国高校サッカー選手権決勝で得点して優勝に貢献。中央大を経て昨年に長野へ加入した。プロ1年目はリーグ戦14試合に出場し、今季はここまで3試合に出場していた。期限付き移籍に際して以下のようにコメントしている