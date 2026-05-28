元女子レスリング選手で2016年リオ五輪レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉（32）が5月22日、Instagramを更新。新たな挑戦について報告した。 ひろゆき氏、阿部前監督辞任に「子どもが間違いを犯せない社会は良くない」私見投稿も妻のツッコミに注目 登坂は「このたび富山県の高岡向陵高等学校で非常勤講師を務めさせていただくことになりました」と、教職に就くことを自身のスーツ姿とともに報告。「リ