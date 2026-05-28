ロサンゼルス・レイカーズ所属の八村塁（28）が5月23日、Instagramを更新。オフの日の様子を投稿した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 「Summer begins…」と投稿されたのは、プライベートジェットに乗り込む八村の写真。機内でくつろぐ姿や愛犬とのツーショットも合わせて投稿された。その他、トレー