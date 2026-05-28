【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月30日23時からNHK総合で『Venue101』#113が放送される。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 IS:SUE 「Quartet」 超特急 「ガチ夢中！」 H//PE Princess 「One day」 Lucky Kilimanjaro 「朝日」 ※アーティスト名五十音順 ■超特急が全力でこだわる「カッコいい＆コミカル」 結成15年目を迎え、今年 11月には念願の東京ドーム公演を控えるなど、ますます勢いに