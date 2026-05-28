○六甲バタ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の6.21％にあたる121万株(金額で13億1527万円)を上限に、5月29日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ＮＳグループ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の6.71％にあたる350万株(金額で50億0850万円)を上限に、5月29日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ベルテクス [東証Ｓ]