―オールドメディアの退潮で、IPビジネスに降り注ぐ新たなスポットライトに刮目― 現代社会では、かつてテレビなどのオールドメディアが担っていた「共通言語」の力が弱まりつつある。YouTubeやSNSで、それぞれが見たいもの、心地よいものを選んで消費するようになった。同じ時代を生きていながら、共有している物語や記憶はむしろ減っている。人間関係を構築するきっかけさえつかみにくい時代において