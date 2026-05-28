●きょう28日(木)から「新たな防災気象情報」運用開始●あす29日(金)から週末は天気安定。入念な熱中症対策を●来週は台風6号の動向に注意。新しい防災気象情報が発表される可能性も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう28日(木)から新しい防災気象情報の運用が始まりました。新しい防災気象情報では「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」と、災害の種類ごとに警戒レベルの数字を組み合わせた名称となります。またレベル5特別警報