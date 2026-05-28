ウルフドッグス名古屋は28日、日本バレーボール協会（JVA）の発表を受け、同クラブに所属する佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で逮捕されたことについて、公式サイトで謝罪声明を発表した。 2025年にWD名古屋に加入した佐藤については、4月に今シーズン限りでの退団が既にリリースされており、日本代表活動期間中での逮捕ではあるが、契約期間中での不祥事となった。クラブは今回の事態を厳粛に受け止め