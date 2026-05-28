公益社団法人SV リーグ（SVL）は28日、報道および日本バレーボール協会（JVA）、ウルフドッグス名古屋からの発表を受け、同リーグ所属クラブであるWD名古屋の佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で逮捕されたことについて、声明を発表した。 佐藤は2025年にWD名古屋に加入。4月に今シーズン限りでの退団が既に発表されているが契約期間中の不祥事となった。 リーグ側は「本事象を厳粛に受け