新しくなった防災気象情報、土砂災害についてお伝えします。 【写真を見る】【変わる！気象情報】土砂災害は「レベル３警報」で心構えを線状降水帯の「直前予測」導入 土砂災害の情報には、レベル3の土砂災害警報、レベル4の土砂災害危険警報などがあります。 レベル4危険警報が発表されたら、土砂災害警戒区域からは全員避難が必要です。 土砂災害のポイントは… そして、土砂災害のポイントは、「レベル3警報が出た時点で