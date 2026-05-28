100万ドル未満（日本円で1.5億円規模）の低予算ながら、全米で異例の大ヒットを記録したホラー映画『OBSESSION』（原題）が、『オブセッション 災愛』の邦題で7月17日より、東京・TOHOシネマズ 日比谷ほかで公開されることが決定した。あわせて、日本版メインビジュアル、特報映像、場面写真が一挙解禁された。【動画】映画『オブセッション 災愛』特報本作は、「第50回トロント国際映画祭」ミッドナイト・マッドネス部門でワ