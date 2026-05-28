店舗で品薄状態に。神戸市は、一時的に指定以外のゴミ袋でも回収すると発表しました。 神戸市では一部の販売店で市の指定ごみ袋の欠品が相次いでいるとして、6月1日から30日までの間、4種類の家庭ごみについて中身が見えるなど一定の条件を満たせば指定以外の袋でも回収する臨時措置を行うと明らかにしました。 ナフサ不足への不安感から需要が高まっていることが原因だとみられていますが、市がゴミ袋の製造業者に聞き取