俳優・木戸大聖と元サッカー日本代表・福西崇史が28日、キャロウェイゴルフが展開するゴルフアパレルブランド・TravisMathew（トラヴィスマシュー）と共にゴルフを楽しんでいく”Friends of TravisMathew”に仲間入りした。今後は、ゴルフに夢中になったきっかけや楽しさ、ゴルフから始まる仲間との楽しみ方を伝えていくコンテンツが随時公開される。トラヴィスマシューは「ゴルフを楽しむ仲間と共に着られる、着心地よく自由に