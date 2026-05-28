ボートレース江戸川の「秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯」は予選4日間を終えて29日の11、12Rで準優勝戦が行われる。その中で注目の存在は、11Rの3号艇で登場する外崎悟（37＝埼玉）だ。4日目の前半まで3、2、2、3、3着とオール舟券絡みながら未勝利だった外崎。だが、1号艇で臨んだ予選ラスト10Rはインから押し切って今節初1着を獲得した。「4日目後半が一番良かった。みんなが回ってなくて、自分がこれまで回り過