テレビ朝日は２８日、バラエティー番組「あのちゃんねる」が６月１５日の放送で終了すると発表した。同番組は５月１８日の放送で、出演するタレントのあのさんが「嫌いな芸能人」として、出演していない女性タレントの名を発言。その女性がＳＮＳで不快感を表明し、同局の西新社長が定例記者会見で「制作スタッフの配慮が足りず、大変不快な思いとご迷惑をおかけした」と謝罪していた。あのさんは２３日に自身のＳＮＳで降板を