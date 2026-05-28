5月27日、人気インフルエンサー・カマたくがXを更新。かねて親交が深い元KAT-TUN・田中聖とのコラボ動画を公開し、反響が寄せられている。田中は、2023年12月に覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、懲役2年8カ月の実刑判決が確定した。現在は出所しており、3月にはTikTokアカウントを開設。ラップ動画を公開するなど、少しずつ活動を始めている。「カマたくさんは、新宿・歌舞伎町のバー店員で、Xのフォロワーは130万人以上