人気YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」が5月27日に動画を更新。嵐の二宮和也が、まさかの“企画枯渇”を告白し、視聴者を爆笑させている。「この日の動画は、誕生日が近い山田涼介さんのリクエストで、銀座の里山料理店を訪れ、朝食を楽しむというゆるめの“朝活企画”でした。しかしメニュー注文後、二宮さんの口から飛び出したのが『ちょっと緊急事態で。企画が尽きてきてる』という言葉でした。登録者数490万人超をほこ