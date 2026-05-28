乃木坂46の吉田綾乃クリスティーが28日、自身のブログを通じて、グループからの卒業を発表した。【写真】乃木坂46卒業を発表した吉田綾乃クリスティー41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の活動をもっての卒業となり、8月9日にマリンメッセ福岡A館で開催される「真夏の全国ツアー2026」福岡公演内で卒業セレモニーを実施する。吉田は2016年9月4日、乃木坂46の3期生オーディションに合格。約10年にわたり