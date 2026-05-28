筆者の体験談です。私が中学生の時に所属していた吹奏楽部は、コンクール本選出場を目指して熱を入れていました。そこで100万円超えの楽器を持つ先輩に「安い楽器には限界がある」と嘲笑されても、黙々と練習を続けた私。迎えた地区コンクールの本番の舞台で、明暗がはっきりと分かれたのです。 越えられない楽器の差 中学時代、私は吹奏楽部でオーボエという楽器を担当していました。 同じパート