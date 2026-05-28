メ～テレ（名古屋テレビ） 「しゃぶしゃぶ」で知られる日本料理チェーンが、開業60周年を迎えました。 「しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路」は、1966年に開業し、現在全国に126店舗を展開しています。 28日は1号店である名古屋市中区新栄の瓦町店で、60周年を記念したメニューなどについて、記者発表会が開かれました。 また、能登半島地震で被害を受け休業している、石川県・和倉温泉の老舗旅館「加