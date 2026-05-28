日本テレビ系「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう」の公式インスタグラムが２８日までに更新され、元乃木坂４６で女優の齋藤飛鳥と世界的音楽ユニットのボーカルとのツーショットを公開した。公式インスタグラムでは「現像してみた」とつづられ、「＃幾田りら 私物フィルムカメラで撮影した２人の宝物ツーショット」と、齊藤と音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」のボーカル「ｉｋｕｒａ」として活動する幾田りらの２ショットが披露さ