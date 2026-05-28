◆ファーム・リーグ巨人６―３ヤクルト（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の増田陸内野手（２５）が先制打を含むマルチ安打の活躍で、１軍復帰へ再出発した。「３番・二塁」で先発出場。初回２死から初球を右翼線にはじき返す二塁打を放つと、３回２死一、三塁でまたも初球をたたき左前適時打。持ち味の積極性と勝負強さを発揮した。「昨日までは打席の中で迷いが出てしまっていた。（初球から振れるのは）僕のい