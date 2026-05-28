俳優のラッセル・クロウが、パリのホテル前でファンに強い口調で注意する様子を収めた動画が拡散され、対応を巡って議論が起きている。滞在中にホテルを出た際、サインを求めるファンに囲まれたことが発端だったようだ。 【写真】恋人のブリトニー・テリオと仲良し2ショット 動画内でラッセルは、「ちゃんと聞いてるか？そこから動くな。絶対に押し寄せてくるなよ。俺のほうから行く。全員スペース空けろ。誰か