広島高裁岡山支部岡山・北区 岡山県議会議員34人の約2310万円の支出が違法だとして岡山地裁が返還させるよう知事に命じた裁判で28日、広島高裁岡山支部は一審の判決を概ね支持する判決を言い渡しました。 この裁判は岡山県議の違法に支出された2009年度の政務調査費、現在の政務活動費の返還を求めたものです。 28日の判決で広島高裁岡山支部の井上一成裁判長は、一審で違法とされた携帯電話の利用料の一部などについ