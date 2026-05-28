東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の29日の天気をお伝えします。【29日の天気】29日は晴れて、一日天気の崩れはなさそうです。からっと晴れるので洗濯物もよく乾きそうです。【29日の気温】最高気温は福岡市で26℃、久留米市で30℃の予想です。湿度は低くなるので、蒸し暑さからは解放されそうです。【台風6号の進路図】フィリピンの東にある台風6号は、発達しながら今後、北へ進む見込みです。6月1日