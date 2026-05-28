名古屋市昭和区で28日、住宅が燃える火事が発生し、消火活動が続いています。消防によりますと、28日午後6時過ぎ、昭和区御器所4丁目の2階建て住宅で、「煙と炎が出ている」と近くに住む人などから119番通報が相次ぎました。消防車14台が出て、午後7時時点で消火活動が続いています。消防によりますと、火元の住宅の隣の家に住む人が逃げようとした際に足を切る軽いケガをしたということですが、これまでのところ逃げ遅れ