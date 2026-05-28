『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「走行中の車に…クマ突進『こわくて映像ぶれた』」についてお伝えします。◇◇◇カメラが捉えたのは、走行中の車のすぐそばで、こちらを見つめる1頭のクマです。次の瞬間、クマが車に向かって突進してきました。26日、北海道南富良野町で釣りに行く途中にクマを見つけ、思わず撮影したという男性。動画を撮影した男性「クマがこちらに突進してきてびっくりした。こわくて映像