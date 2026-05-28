◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人-ソフトバンク(28日、東京ドーム)ソフトバンクの周東佑京選手が打球に対して、“捕球フェイク”を見せる場面がありました。ソフトバンクの先発、スチュワート・ジュニア投手は3回、2塁打と四球で1アウト1塁2塁とされると、巨人の4番・ダルベック選手にスプリットをとらえられます。打球はセンターへライナーで飛んでいきます。フェンス直撃の打球に対して、センターの周東選手が捕球体勢をとる“フェイ