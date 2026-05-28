「大雨警報」などに5段階のレベルの数字をつけて発表する新たな防災気象情報が、28日午後からスタートしました。新たな防災気象情報では、「大雨」「河川の氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、レベルの数字と「警報」などの名称を組み合わせて発表します。この数字は、自治体が発表する5段階の「警戒レベル」とひもづいていて、たとえば大雨警報の場合、今後は「レベル3大雨警報」という名称で発表されます。また、警