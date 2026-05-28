相撲教習所の入所式に出席し、写真に納まる大森（右）と火雷。中央は教習所を卒業した旭富士＝28日、両国国技館大相撲の新弟子が通う相撲教習所の入所式が28日、東京・両国国技館で行われ、夏場所で幕下最下位格付け出しデビューの大森（追手風部屋）が出席した。半年間にわたって実技や相撲史などを学び「知らないことばかり。まずは筋力強化をして、体重を増やせるようにしたい」と意欲を述べた。大森は夏場所で6勝1敗と、金