「巨人−ソフトバンク」（２８日、東京ドーム）巨人・田中将が四回の打席で「おーい！」と絶叫する場面があった。無死一塁で打席に入り、バントの構え。ソフトバンク・スチュワートの１ストライクからの２球目、１５２キロの速球がすっぽ抜けて自身の頭上を通過した。捕手も捕れない暴投となり、バックネット方向に転がった。田中将はかろうじて避けたが、投手を鬼の形相で睨みつけながら「おーい！」と声を荒げた。この間