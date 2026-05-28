市販薬と似た成分や効能を持つ「OTC類似薬」について、患者に追加負担を求める健康保険法などの改正案が参議院の厚生労働委員会で可決されました。委員会で可決された改正案は、現役世代の社会保険料負担を軽減する狙いから、「OTC類似薬」を処方された患者に25%の追加負担を求める制度を創設します。また、出産費用の無償化を盛り込んだほか、「高額療養費制度」の負担上限額の見直しは、長期療養者の家計への影響を考慮するとし