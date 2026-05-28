福岡県警早良署は28日、マンションの敷地に侵入したとして、邸宅侵入の疑いで福岡市の西日本鉄道社員尾上仁希容疑者（29）を逮捕した。住人の20代女性の後をつけたといい「顔がタイプだったことを伝えたかった」と容疑を認めている。