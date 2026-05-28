日本高野連は28日、大阪市内で「センバツ改革検討委員会」を開き、選抜高校野球大会に関わる諸課題について確認し、第100回大会を迎える2028年に向けて、大会の価値を向上させる施策について話し合った。高野連が設けた「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」は昨年、7イニング制について28年からの導入が望ましいなどと提言した。センバツ改革検討委員会はこれまでも必要に応じて開催してきた。今後は外部有識者を招くな