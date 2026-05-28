新しい防災気象情報の運用が始まる。「大雨」「河川の氾濫（はんらん）」「土砂災害」「高潮」という気象災害に対して発表される注意報や警報の仕組みが、法律上の正式運用として5月29日（金）午前0時から、大きく変わる。気象庁が設置した防災気象情報に関する検討会に委員・副座長として関わった静岡大学防災総合センター教授の牛山素行さんと、長年気象情報と防災報道に携わってきた気象予報士の長谷部愛さんが、新たな防災気象