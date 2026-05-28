ＡＫＢ４８・長友彩海の初写真集「予定外の瞳」（６月５日発売、ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の第２弾となる先行カットが２８日、公開された。２０１６年に１５歳でＡＫＢ４８に加入し、今年でデビュー１０周年。インドネシア・バリで撮影された一冊は、すでにＡｍａｚｏｎ人気度ランキングで１位を獲得するなど、発売前から大注目となっている。今回解禁された第２弾の先行カットでは、初挑戦となるランジェリーショットや彼シャツ姿