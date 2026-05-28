「串カツ田中」は、6月4日より夏の新メニューの販売を開始する。今年も登場した夏の主役串「とうもろこし」に加え、イタリアン風味の「生ハムズッキーニ」、夏に食べやすい“さっぱり”「岩下の新生姜」、濃厚な「枝豆ベーコンクリームコロッケ」など11種類となる。【写真】お家でも楽しめる！盛りだくさんな「季節のおすすめ串カツバケツ」一品メニューでは「青唐辛子きゅうり」「青唐辛子トマト」「青唐辛子砂肝炒め」など辛