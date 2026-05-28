雨の予想木曜日の夜は、北陸や北日本に活発な雨雲がかかり、風も強まるでしょう。金曜日の明け方や朝にかけて雨が降り、その後は止むところが多くなる見込みです。【進路図を見る】台風6号発達しながら北上ただ、一旦止んでも北海道の内陸部では一部で金曜日の日中も雨が降る所がありそうです。金曜日の天気北日本や北陸は朝まで雨が降る所があり、北海道では一旦止んでも、一部で雨が降る所があるでしょう。西〜東日本は日中、