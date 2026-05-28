ヤクルトOBの五十嵐亮太氏と、フリーアナウンサーの山本萩子がヤクルト―西武3回戦のファーストピッチセレモニーに登場した。この日は公式YouTubeチャンネルの名を冠した協賛試合「イガちゃんねるDAYwithuFit」として開催。同氏が捕手、山本が投手を務め、ワインドアップから見事なノーバウンド投球を披露し「今年神宮球場100周年なんで、100点で！」と笑顔を見せた。この日に向けての練習も同チャンネル内で紹介。アドバ